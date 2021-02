Tror på dobling av Kinas BNP innen 2035

Kinas president Xi Jinping sa i november at det var mulig å doble landets bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2035.

En dobling av Kinas BNP krever en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,7 prosent de neste 15 årene. Helen Qiao, sjeføkonom i Bank of America, sier fredag til CNBC at dette er overkommelige, til tross for at flere er skeptiske.

– Vi tror Kina vil være i stand til å oppnå det, sier Qiao til CNBC.

Vil overta som verdens største

I tillegg til å doble bruttonasjonalproduktet, spår Qiao at Kina vill overgå USA som verdens største økonomi mellom 2027 og 2028.

Til tross for utfordringer som følge av Covid-19, vokste den kinesiske økonomien 2,3 prosent ifjor. Det internasjonale pengefondet (IMF) spår at Kinas BNP vokser 8,1 prosent i 2021.

Til sammenligning falt BNP i USA 3,5 prosent i 2020. IMF spår vekst på 5,1 prosent i år.

Bekymringer

I en rapport publisert tidligere denne måneden adresserte Qiao bekymringene som kan hindre Kina fra sine 2035 økonomiske mål.

Blant annet trekker Qiao frem gjeldsnivået i landet, samt den aldrende populasjonen.

Sjeføkonomen nevner i tillegg at ytterligere spenninger mellom USA og Kina kan utvikle seg som en mulig trussel mot Kinas økonomiske vekst.