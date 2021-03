Den norske innkjøpssjefindeksen PMI sjokkerer igjen med kraftig oppgang i februar.

Indeksen stiger med hele 3,6 poeng, til sterke 56,1. Dette er høyeste nivå siden november 2019, og dermed også med margin sterkeste måling siden coronapandemien slo ut.

Indeksen, utarbeidet av DNB Markets, viser oppgang for alle delindeksene.

Norsk PMI tyder dessuten på at norsk økonomi har vært i sammenhengende bedring siden august i fjor.

Skiller seg ut

Mandag morgen publiserte SSB detaljomsetningsindeksen for januar. Denne viste et nytt fall fra allerede svake desember, noe som indikerer at konsumorientert industri ikke har fått noen drahjelp fra norske kunder.

Det markante PMI-løftet skiller seg også fra andre indikatorer over utviklingen i norsk økonomi. SSBs industriproduksjonsindeks har foreløpig ikke kommet lenger enn til desember 2020. Da viste imidlertid indeksen et fall på 1,2 prosent fra samme kvartal året før.

Til sammenligning viser produksjonsindeksen i PMI en oppgang på over 8 poeng nå.

Norges Banks regionale nettverk er også «gammelt nytt», men i desember viste nettverket fallende vekst.

Nye restriksjoner

Denne helgen ble det foretatt nye innstramminger i flere regioner i Norge. Dette vil tidligst slå ut i neste PMI-måling. DNB Markets konstaterer likevel i sin morgenrapport mandag, at «restriksjonene trolig vil være aktivitetsdempende der de innføres».

PMI-løft i de fleste land

jan.21 feb.21 Norge 52,5 56,1 Tyskland 57,1 60,7 Frankrike 51,6 56,1 Italia 55,1 56,9 Spania 49,3 52,9 Nederland 58,8 59,6 Kina 51,5 50,9 Japan 49,8 51,4 Kilder: DNB Markets, IHS Markit

«Tiltakene bidrar trolig til en ytterligere svak start på året for norsk økonomi», skriver Kristine Aunvåg Matsen i DNB Markets i mandagens morgenrapport, der hun understreker at utslagene i hovedsak vil være regionale.

Kina bremser

Mandag ble det også publisert PMI-er for en rekke andre land. De fleste av disse viser bedring i februar.

Det største unntaket er Kina, hvor PMI holder seg over 50, men faller tilbake fra 51,5 til 50,9.

Tyskland viser igjen muskler. PMI når sterkeste nivå på 37 måneder med hele 60,7.

Blant landene med bedring er Nederland, Frankrike og Spania, som alle har sterkeste målinger på lang tid. Italia er blant eurolandene som har slitt mest under pandemien, men har nå sterkeste måling på over tre år etter et løft til 56,9 i februar.

Også i Japan tyder PMI på økende tempo. Indeksen passerer 50 for første gang på nesten to år.