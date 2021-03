«Månedens viktigste tall» knuste estimatene

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 379.000 i februar. Arbeidsledighetsraten var 6,2 prosent.

På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 182.000, mens ledighetsraten var ventet til 6,3 prosent, ifølge Direkt Makro. Antall nye arbeidsplasser ble dermed mer enn doblet i forhold til hva ekspertene ventet seg.

Tilnærmet hele oppgangen kom gjennom restaurantbransjen ettersom flere stater lempet på restriksjonene i februar. Barer og restauranter fikk 286.000 nye arbeidsplasser, mens hoteller økte med 36.000. Gambling og rekreasjon økte med 33.000 arbeidsplasser.

Arbeidsmarkedet i USA er imidlertid på ingen måte fikset. Nær 10 million arbeidsplasser mangler fra samme tid i fjor. I forrige uke søkte 745.000 nye amerikanere om arbeidsledighetespenger.

Januar-tallet ble revidert til en oppgang på 166.000 personer, fra tidligere 49.000. Lønnsveksten på årsbasis var i januar 5,3 prosent, mot en ventet vekst på 5,3 prosent.

Tiåringen opp

Den amerikanske tiårige statsrenten hoppet til 1,62 prosent fredag etter tallene ble publisert.

Etter umiddelbart å ha steget til høyeste nivå på over ett år falt den tiårige renten ned til rett under 1,6 prosent igjen ved 15-tiden fredag. Renten ble handlet rundt 1,57 prosent før tallslippet klokken 14:30, ifølge TDN Direkt.



Dagens sysselsettingstall antyder at innhentingen i det amerikanske markedet skjer i et raskere tempo enn først antatt, og en kraftigere renteøkning senere kan virke negativt spesielt for vekstaksjer som dominerer Nasdaq-børsen, som har bidratt til mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet.

Den amerikanske tiårsrenten styrket seg også torsdag etter at sjefen for den amerikanske sentralbanken Jerome Powell uttalte at pengepolitikken vil være stimulerende så lenge ledigheten er høy.

«Han trakk frem at utrullingen av vaksiner og sterke finanspolitiske stimulanser ga gode grunner til å tro at økonomien beveger seg raskere mot målene om full sysselsetting og en inflasjon på 2 prosent», skrev DNB Markets i en oppdatering fredag morgen.

Den amerikanske handelsbalansen skuffet imidlertid.

Den viste et underskudd på 68,2 milliarder dollar i januar, fra et underskudd på 66,6 milliarder foregående måned.

Det var på forhånd ventet et underskudd på 67,5, milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.