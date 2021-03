– Peker i retning av noe høyere rentebane

Tall fra SSB viste onsdag at konsumprisindeksen (KPI) steg 3,3 prosent på årsbasis i februar, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) kom inn på 2,7 prosent og dermed uendret fra januar.

Konsensus basert på syv meglerhus pekte ifølge TDN Direkt mot en KPI-JAE på 2,8 prosent, mens Norges Bank i forrige pengepolitiske rapport (i desember) så for seg 2,9 prosent.

Nordea: Trekker opp

«Kjerneinflasjon er ikke det viktigste for Norges Bank nå, da utviklingen i realøkonomien teller mest. Men Norges Bank bryr seg om kjerneinflasjonen på lengre sikt, ettersom sentralbanken har et fleksibelt inflasjonsmål den må nå. Høyere inflasjon nå vil trolig føre til høyere lønnsvekst enn banken venter seg, og dermed høyere kjerneinflasjon lenger frem», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og makroøkonom Dane Cekov i en oppdatering fra Nordea Markets.

«Alt i alt peker disse tallene i retning av en noe høyere rentebane i mars – alt annet likt», konkluderer duoen.

– Nøytralt for renten

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er ikke like overbevist.

«Utfallet var lavere enn konsensus og Norges Bank. Når det er sagt, var KPI-JAE over Norges Banks estimat i januar, og dermed er gjennomsnittet for første kvartal (så langt) godt på linje med bankens prognoser fra desember. Altså er dagens tall nøytrale til utsiktene for styringsrenten», skriver han i en såkalt «fast comment».

Han får følge av seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, som ifølge sin oppdatering ikke ser noen argumenter for Norges Bank til å endre renteguidingen.