Flere økonomer spår at Norges Bank vil sette opp styringsrenten i år. Swedbank tror den første kommer i september og Nordea tror det også kommer en til i desember.

Sjefen i Eiendom Norge ber Norges Bank om å sette opp renten i juni, for å kjøle ned boligmarkedet, noe Trygve Hegnar mente var det dummeste han hadde hørt på lenge.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen håper Norges Bank ikke kommer med noen renteheving i år.

- Jeg håper den ikke kommer. Det er stor fare nå for at man gjør noe galt i sentralbanken. Det vil ikke hjelpe boligmarkedet på noen måte å heve renta en til to ganger. Det blir minimale svingninger i boliglån av den grunn. Det kan ha en kraftig effekt på en allerede sterk appresiering av krone. Krona er fem prosent sterkere nå enn den var i gjennomsnitt i fjor. Og vi er bare i første kvartal, sier Andreassen og legger til at det er overveiende sannsynlig at vi kan få en krone langt ned på 9-tallet mot euro hvis Norges Bank skulle gjøre noe uvørent nå.

Ny Nav-søker hvert 44. sekund

– Hva om sentralbanksjef Øystein Olsen, på rentemøtet 18. mars, kan signalisere at den første hevingen fremskyndes?

– Det vil i så fall være en stor tabbe, sier Andreassen og mener Olsen skal gi blaffen i inflasjonen og erkjenne at det er alt for mange folk som er ledige.

– I dag var det på nyhetene at vi har 70.000 flere arbeidssøkende på Nav enn vi hadde under den verste, mørkeste tiden under finanskrisen, og vi har en ny Nav-søker hvert 44. sekund, ble det hevdet på NRK. Vi har et hav av arbeidsledige, og hvis vi hever renta, du får ikke gjort noe fornuftig med boligpriser, påvirker kredittmarkedet helt marginalt. Det kan sette en støkk i krone, eksportindustri og for så vidt også i kredittmarkedene. Og det er ikke sånn at krona er spesielt konkurransedyktig nå, sier han også.

Når det gjelder inflasjonstallene som kom onsdag, mener han de sier veldig mye om norsk økonomi nå.