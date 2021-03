Statistisk sentralbyrå (SSB) mener ettervirkningen av smitteverntiltakene vil prege norsk økonomi i lang tid, og at arbeidsledigheten først mot slutten av 2024 vil være tilbake på det som blir regne som et mer vanlig nivå, skriver de i en fersk konjunkturrapport.

Ifølge SSBs prognoser vil styringsrenten heves til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel av 2021, og deretter øke gradvis til 1,5 prosent ved utgangen av 2024.

«Norges Bank står nå overfor vanskelige valg. På den ene siden taler aktivitetsutviklingen for at renta holdes på dagens nivå en god stund til. På den andre siden medfører det lave rentenivået økte boligpriser som igjen kan gi grobunn for finansielle sårbarheter og ubalanser», heter det i rapporten.

Usikkerhet

SSB påpeker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til den videre konjunkturutviklingen.

– Vi har lagt til grunn at mange tiltak kan lettes på fra sommeren, men dette fordrer at vaksineringsprogrammet lykkes og at coronasmitten reduseres, sier SSB-forsker Thomas von Brasch, og mener at det i tillegg er usikkerhet knyttet til i hvilken grad befolkningen i praksis fortsatt vil følge smitteverntiltakene.

– Hvis det blir behov for å opprettholde de inngripende tiltakene utover sommeren i år, vil det økonomiske tilbakeslaget vare lenger enn det våre beregninger nå viser, sier han.

Boligprisvekst

I løpet av de ti månedene fra april i fjor til februar i år har boligprisene ifølge Eiendom Norge steget hele 11 prosent. Nå anslår SSB at oppgangen vil fortsette, og at boligprisene vil stige med rundt 9 prosent i 2021.

«At styringsrenten ble redusert til 0 prosent i fjor, kombinert med sentralbankens signaler om at renta skulle forbli på dette lave nivået lenge, har trolig bidratt til den kraftige prisøkningen. Den rekordhøye spareraten med tilhørende likviditet kan også ha medvirket til høyere boligprisvekst de siste månedene», skriver SSB.

De påpeker imidlertid at det også til boligprisene er knyttet høy usikkerhet, og mener at en moderat renteøkning trolig vil dempe veksten, men ikke mer enn at boligprisene vil fortsette å øke de kommende årene.

For boliginvesteringene anslår SSB en vekst på 2-4 prosent i året frem mot 2024.

«Med denne utviklingen vil nivået på boliginvesteringene i 2024 være omtrent på linje med toppnivået fra 2017», skriver de.