Denne uken skifter investerer fokuset mot sentralbanker og økonomiske data. Det viser en undersøkelse gjort av blant over 700 institusjonelle klienter hos Goldman Sachs.

Blant sentralbankene er det ventet en rentebeslutning fra Fed på onsdag, mens Norges Bank og Bank of England presenterer sine beslutninger på torsdag og Japan på fredag.

Det er ventet at Fed-sjef Jerome Powell vil påpeke behovet for en ekspansiv pengepolitikk en tid fremover. Og til tross for at flere medlemmer i Fed har oppjustert sine egne prognoser, venter Handelsbanken Capital Markets at den amerikanske sentralbanken vil holde styringsrenten uendret ut perioden, skriver TDN Direkt.

Ifølge DNB Markets vil målingen av industriaktiviteten i New York, som kommer i ettermiddag, kunne påvirke de europeiske markedene i ettermiddag.

Ifølge TND Direkt handles renten på den amerikanske tiåringen mandag formiddag til 1,62 prosent. Det er det høyeste nivået den har vært på siden februar i fjor.

Nordea Markets sier at de forventer at renten på tiåringen vil fortsette å stige dersom ikke Fed på onsdag kommer med signal om tiltak som kan dempe utviklingen.