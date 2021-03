DNB: Dette er spørsmålet før rentemøtet i Fed

Onsdag kveld er det tid for nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed).

Ifølge DNB Markets er spørsmålet nå om Fed vil uttrykke bekymring for den siste tidens renteoppgang, og eventuelle lansere tiltak for å begrense den. Sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på at det vil skje.

«Tiåringen har riktignok kommet betydelig opp igjen fra bunnen på 0,5 prosent i mars 2020, men vi er ennå et godt stykke under forrige topp for tre år siden, på 3 prosent», skriver hun i en oppdatering.

Svimlende stor støttepakke

Haugland peker på at Fed-sjef Jerome Powell nylig uttalte i et intervju at sentralbanken kun vil gripe inn dersom det er en «disorderly» utvikling i obligasjonsmarkedene, eller dersom finansielle vilkår forverrer seg betraktelig.

«Vår vurdering er at ingen av disse vilkårene er innfridd nå», skriver DNBs sjeføkonom, og trekker frem at også den finanspolitiske støttepakken på svimlende 1.900 milliarder dollar er i ferd med å bli sprøytet inn i økonomien, noe som vil sørge for kraftig BNP-vekst i år.

«Det er derfor helt naturlig at markedene repriser sine forventninger både til inflasjon og til fremtidig pengepolitikk. Fed vil trolig holde sin pengepolitikk uendret, med nullrente og månedlige verdipapirkjøp på «minst» 120 milliarder i måneden», skriver Haugland.