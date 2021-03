Finansdepartementet igjen mest optimistisk

Akkurat som da Nasjonalbudsjettet for 2021 ble lagt frem, er Finansdepartementet også nå mer optimistisk enn SSB.

Det eneste tallfestede materialet fra regjeringens budsjettkonferanse som legges frem nå er ulike forløp for fastlands-BNP. I «mellomalternativet» fra Finansdepartementet anslås veksten i år til 3,7 prosent, fulgt av 3,6 prosent i 2022.

I forrige uke viste SSBs ferskeste prognoser tilsvarende veksttall på 3,3 og 3,6 prosent. Andre prognosemakere, blant andre DNB Markets og Nordea Markets, tror på noe høyere vekst i år enn SSB.

Mindre sprik, men...

Dermed er forskjellen mellom Finansdepartementets prognoser og andre prognoser noe mindre enn i fjor høst, noe som delvis skyldes at en fjerdedel av året snart er tilbakelagt.

Da trodde Finansdepartementet på en vekst i år på hele 4,4 prosent, og en samlet vekst over 2020 og 2021 som lå 1,3 prosentpoeng over for eksempel SSBs prognose.

Departementets prognose har dermed sprukket fullstendig. Nå må man til Finansdepartementets best-case scenario for å finne tall som minner om departementets prognose i fjor høst.

Departementet gjør imidlertid et poeng av at SSBs nasjonalregnskapstall, som kom etter at departementets prognose var ferdig, viser sterkere utvikling inn i 2021 enn departementets prognose.

Alt «normalt» neste jul

Departementet tegner også et alternativbilde på den pessimistiske siden. Der blir veksten nesten fraværende i år (0,5 prosent), fulgt av knallsterke 5,3 prosent neste år.

I optimist-banen stiger fastlands-BNP med 4,5 prosent i år og så mer moderate 3,4 prosent i 2022.

Det betyr at de tre ulike mulige forløpene er nesten helt like når vi kommer til slutten av 2022. Da vil veksten være omtrent tilbake på trend-vekst, enten vi har fått den tidlig (optimist-banen) eller sent (pessimist-banen).

Den viktigste forskjellen mellom de ulike banene er at ledigheten og konkurstallene vil stige langt mer underveis i det mørkeste alternativet.

Dette er omtrent samme historie som OECD presenterte i forrige uke: Vestlige G20-land er tilbake på trendvekstbanen mot slutten av 2022, og USA vil til og med ha et høyere BNP-nivå på det tidspunktet enn det lå an til før pandemien rammet.