Sjeføkonom Kjetil Olsen tror på to rentehevinger i år

– Hvis rentebanen heves så mye at det signaliseres en renteheving både i september og desember – hvor mye kan krona styrke seg da?

– Da tror jeg den går enda mer, men vi er ganske sikre på at Norges Bank kommer til å være litt forsiktig med å antyde renteøkning allerede i september, gitt den usikkerheten som er i økonomien nå. Nå tror jo vi at de kommer til å øke renta i september, til slutt, sier han, men legger til at Norges Bank vil ha litt flere fugler i hånden før de går til det skrittet.

Olsen sier imidlertid også at hovedstyret følger nøye med på utviklingen i vaksineringen, og at det er den viktigste drivkraften rundt de økonomiske utsiktene.

– Det er smitteverntiltakene som begrenser aktiviteten, så vi er helt avhengige av å få vaksinert befolkningen slik at vi kan lette på smitteverntiltakene. Så derfor er det helt avgjørende for hvordan det går med økonomien, og kommer til å være helt sentralt i diskusjonen i Norges Bank, sier han.

Kjetil Olsen tror alle voksne får tilbud om vaksine i slutten av mai og i juni, og tror fortsatt sommeren kommer til å bli et ordentlig vendepunkt for både pandemien og økonomien, til tross for litt negative nyheter i det siste.

Signal til boligmarkedet

Olsen tror også Norges Bank ønsker å gi et signal inn i boligmarkedet.

– Jeg tror de begynner å bli lite grann bekymret, sier han, men legger til at det er litt seint siden boligprisene allerede har steget mye.

– Det er jo fordi rentene er så lave at boligprisene har steget, så jeg tror det gir dem et incentiv til å være frempå, i forhold til å melde at rentene skal ikke være på null til evig og alltid. Og det er også en grunn til at vi tror de kommer til å være litt fremover lente nå til torsdag også, og si fra til både markeder, og husholdninger og alle at det er ikke veldig lenge til renten skal opp igjen, sier han.

Han legger også til at Norges Bank har vært veldig tydelig på at når krisen er over så skal renten opp mot et mer normalt nivå, og at de i Nordea er ganske overbevist om det vil være en helt annen situasjon i økonomien når vi kommer til høsten.

Hele videointervjuet ligger i toppen