Ingen renteøkning fra Federal Reserve: Hever vekstutsiktene

Onsdag økte Federal Reserve forventningene om økonomisk vekst kraftig, men antydet at det ikke vil være renteøkninger før 2023 er omme, til tross for forbedrede utsikter og økt inflasjon.

På møtet oppjusterte Fed de økonomiske vekstutsiktene for BNP i 2021 fra 4,2 til 6,5 prosent. Oppjusteringen skjer som et resultat av at amerikansk økonomi begynner å hente seg inn etter pandemien.

Rentebeslutningen

Mer om prognosene

Etter rentemøtet snur teknologitunge Nasdaq noe etter å ha vært langt nede tidligere på dagen etter positive utsikter for lave renter en stund til. S&P 500 er opp 0,11 prosent og Dow Jones legger på seg 0,45 prosent.

10-årsrenten faller etter oppgang

Sentralbanksjef Jerome Powell bekrefter onsdag at Fed hvert fall vil holde nullrenten til 2023. Styringsrenten ligger på mellom 0 og 0,25 prosent, hvilket følgelig også vil fortsette.

De seneste månedene har den amerikanske tiåringen steget til 1,68 prosent etter å ha ligget på 0,9 prosent før nyttår. 10-årsrenten er nå på det høyeste nivået på et år.

Den stigende trenden i den amerikanske tiåringen har skjedd som følge av et veddemål om at Fed vil øke rentene tidligere enn signalisert grunnet økt inflasjon. Etter møtet faller renten etter å ha steget i forkant av møtet.

Kontroll på inflasjonen

Fed vil fortsette å kjøpe statsobligasjoner for minst 120 milliarder i måneden for å pumpe penger inn i økonomien.

Den amerikanske sentralbanken skriver at de nå ligger under 2 prosent inflasjon, men at de anser 2 prosent inflasjon som et sunt nivå for økonomien.

Skulle inflasjonen komme ut av kontroll, har de virkemidler for å kontrollere en eventuelt uønsket effekt av pengetrykkingen.