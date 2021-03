– Tolker dette som en liten suksess

Federal Reserve avsa rentedom i går, og holdt som ventet styringsrenten uendret på nær null prosent. Samtidig høynet sentralbanken sin prognose for 2021-veksten kraftig, men indikerte likevel at renten vil holdes uendret til minst 2024.

Feds medianestimat for BNP-veksten i 2021 er nå 6,5 prosent, opp fra 4,2 prosent i desember.

Videre vil de kvantitative lettelsene (pengetrykkingen) fortsette også i 2021.

Flere vil ha renten opp

Nordnet-analytiker Roger Berntsen påpeker likevel i sin morgenkommentar at fire av de 12 medlemmene i rentekomitéen FOMC (Federal Open Market Committee) nå mener renten bør settes opp i 2022 etter siste tids utvikling i makrostørrelser som arbeidsledighet og inflasjon.

Ved forrige rentemøte (i desember) var kun én av 12 medlemmer av denne oppfatning.

«Det vil si at om de underliggende forholdene skulle overraske på oppsiden, vil renten komme opp tidligere enn ventet», skriver Berntsen.

– Stor usikkerhet

Men selv om flere FOMC-medlemmer ligger inne med renteøkninger i 2022 og 2023, påpeker seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets at de fleste øyner nullrente i hele perioden.

TOLKER FED: Seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Her er det verdt å påpeke at (sentralbanksjef Jerome, red. anm) Powell presiserte at det er stor usikkerhet 2-3 år frem i tid, og at Fed hele tiden vil tilpasse seg til situasjonen. Det vil si de skal se «substantial further progress» på den faktiske utviklingen i både sysselsetting og inflasjon før de gjør justeringer», skriver hun i dagens morgenrapport.

«Nedtrappingen av verdipapirkjøp vil varsles «i god tid», og der er vi ikke helt ennå. Men skulle den økonomiske innhentingen legge grunnlaget for det, vil Fed også tilpasse pengepolitikken deretter», heter det videre.

– En liten suksess

Chen tolker markedsreaksjonene på sentralbanksjefens pressekonferanse som «tydelige, men udramatiske».

«De lange rentene trakk seg noe tilbake (selv om de steg igjen litt senere), de korte rentene falt og aksjemarkedet i USA nådde en ny topp etter toppnoteringen på tirsdag, mens dollaren svekket seg. Jeg tolker dette som en liten suksess for en nokså duete (sentralbanksjef Jerome, red. anm) Powell, som har klart å berolige markedet», skriver seniorøkonomen.