Norges Bank holdt styringsrenten uendret på null prosent, men varsler også, slik de aller fleste analytikere og markedet ventet, at renten trolig blir hevet før jul.

«Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år», lyder den nye formuleringen.

Kanskje september?

Den nye rentebanen viser en rente på 0,13 prosent i desember, altså i praksis nær full sannsynlighet for at hevingen kommer ved desembermøtet.

Samtidig er det en mulighet for en tidligere heving, ved at rentebanen når 0,01 prosent i september. I praksis betyr dette omtrent lik sannsynlighet for at hevingen kommer i september som i desember, ettersom det er nær full sannsynlighet for heving innen desember.

«Gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak. På den annen side tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren», tror sentralbanken nå.

Ved rentemøtet ble styringsrenten holdt uendret på null prosent, mens den nye rentebanen innebærer sannsynlighetsovervekt for at renten blir hevet i desember.

To til i 2022

Ved utgangen av 2022 er styringsrenten trolig 0,75 prosent, noe som innebærer at Norges Bank hever renten to ganger i 2022. Den nye rentebanen er dermed bare 0,25 prosentpoeng høyere enn den gamle ved utgangen av neste år.

Sommeren 2024 tror Norges Bank at styringsrenten har nådd 1,25 prosent. Selv ved slutten av den nye horisonten, desember 2024, har styringsrenten ikke nådd nivåene Norges Bank tidligere har antydet er et slags nøytralt rentenivå, rundt 1,5 prosent.