– Fed sier det er fjærvekt, men risikerer «en Tyson»

Federal Reserve tonet i forrige uke ned sine inflasjonsforventninger, og indikerte i forbindelse med rentedommen at styringsrenten vil holdes uendret på nær null til minst 2024.

Samtidig høynet Fed sine estimater for 2021-veksten kraftig, og global sjefstrateg Stephen Innes i Axi lurer på hvordan sentralbanken skal balansere disse svært positive økonomiske utsiktene med en forsiktig («duete») guiding.

«Men enn så lenge, mens Fed sliter med troverdighetsproblemet, følte sentralbankene i de fremvoksende økonomiene seg ikke tøffe nok til å holde seg til status quo. Brasil, Tyrkia og Russland satte alle opp renten», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Hva sier markedet til Powell?

Innes viser til at renten på to-årige amerikanske statsobligasjoner det meste av fredagen lå over nivået før rentedommen (0,15 prosent), til tross for at Fed-sjef Jerome Powell gjorde det klart at rentene ikke vil endres i denne perioden.

«10-åringen» toppet ut på 1,72 prosent fredag, og var da opp 80 basispunkter så langt i år. Siden har renten riktignok kommet ned på 1,64 prosent.

«Markedet forteller enten Powell at han tar feil, og/eller at det ikke liker planen, eller at det ganske enkelt ikke tror på planen», fortsetter sjefstrategen.

Mener Fed risikerer «en Tyson»

Han tror Feds besluttsomhet vil bli testet flere ganger fra nå og fremover mot 2024.

«Det er ganske klart hva Feds plan A er: «run it hot», det vil si å gjøre det klart at eventuelle inflasjonskrefter trolig vil være forbigående, samt nekte å bli utfordret på noen tidsspesifikk guiding rundt sitt fleksible inflasjonsmål. Men når det gjelder plan B, kommer Fed til kort, og det er en bekymring», skriver Innes videre.

«Sagt på en annen måte: det var åpenbart at inflasjonen kom til å slå. Fed sier det bare er en fjærvekt bak, mens markedet i stadig større grad priser inn mellomvekt. Risikoen er at det er Tyson. Faktisk har alle en plan til de får seg en på munnen», fortsetter han.