Etter en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021 fortsetter den svake utviklingen i detaljomsetningen, og fra januar til februar falt omsetningsvolumet i detaljhandelen med 0,3 prosent.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå offentliggjort tirsdag.

– Overraskende svakt

– Resultatet for februar var overraskende svakt. Tidligere har vi erfart at strengere smitteverntiltak har ført til økt varekonsum på bekostning av redusert tjenestekonsum, men nå har strengere smitteverntiltak hatt en negativ nettoeffekt på begge sektorer, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Økonomen hadde sett for seg en oppgang på én prosent fra januar til februar. Konsensus ventet en oppgang på 0,7 prosent.

Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen har ligget langt over nivåene som var før pandemien.

Gonsholt Hov påpeker at samlet privat konsum, som omfatter både varekonsum og tjenestekonsum, fortsatt er en del lavere enn nivået før coronakrisen, men økonomen venter at tjenestekonsumet vil ta seg betydelig opp når samfunnet åpner igjen.

– Husholdningenes sparerate er høy for øyeblikket, noe som skulle gi rom for konsumvekst når samfunnet endelig åpner. Men det vil nok skje mye via tjenestekonsumet, noe som kan gå utover varekonsumet, sier han.

OVERRASKENDE SVAKT: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets hadde ventet en oppgang i detaljhandelsomsetningen på én prosent. Foto: Lise Åserud

Dagligvare og sport trakk ned

Dagligvarebutikkene bidro mest til nedgangen i totalindeksen, og det sesongjusterte omsetningsvolumet for denne bransjen gikk ned 2,1 prosent i denne perioden. Nivået på omsetningsvolumet for dagligvarebransjen er fortsatt langt høyere enn det var før pandemien. Det var også nedgang i omsetningsvolum for sportsbutikker i februar, som hadde en betydelig økning i måneden før.

På den andre siden hadde klesbutikker en økning i sesongjustert omsetningsvolum i februar og bidro dermed til å trekke indeksen opp. Klesbransjen hadde en kraftig nedgang i januar, og noe av februar-økningen i denne bransjen må sees i sammenheng med det lave nivået måneden før, melder SSB.

Den kraftige veksten i netthandel vi har sett gjennom pandemien fortsatte i februar, og sesongjustert omsetningsvolum gikk opp 7,8 prosent fra januar. Kalenderjustert omsetningsvolum for netthandel har hatt en økning på hele 63 prosent fra februar 2020 til februar 2021.