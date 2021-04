Det er særlig energiprisene som trekker inflasjonen opp, viser foreløpige tall fra Eurostat. I de 12 månedene frem til mars steg energiprisene med 4,3 prosent. Prisen på tjenester har økt med 1,4 prosent siden mars i fjor, mens mat, alkohol og tobakk er blitt 1,1 prosent dyrere.

Under store deler av pandemien har årsinflasjonen vært negativ, men på nyåret økte prisene.

Estimatet for mars er likevel et godt stykke under Den europeiske sentralbankens mål om prisvekst på 2 prosent.