Sterk måling for USAs industri

USAs industri har hatt sitt beste oppsving siden mai 2007 nå i mars. Det fremgår av Markits endelige, sesongjusterte innkjøpssjefsindeks for sektoren.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien viser 59,1 poeng for mars. Dette er den nest sterkeste noteringen noensinne siden Markit begynte sin statistikkføring her i mai 2007. En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.

På forhånd var indeksen ventet å vise 59,0 poeng, som den foreløpige PMI-målingen viste.

I februar var PMI-en for industrien 58,6 poeng.

Sliter med å ta unna etterspørsel

Ifølge Markit medvirket spesielt en økning i nye ordrer til fremgangen i mars. Økningen her var den største siden juni 2014.

– Produsenter slet med å håndtere økende tilstrømming av nye ordrer i mars. Selv om produksjonen fortsatte å vokse i robust fart, begrenses kapasiteten vesentlig av en kombinasjon av stigende etterspørsel og forsyningskjedeforstyrrelser, sier sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit i en kommentar til tallene.

Han peker på at forsinkelser i forsyningskjeder og omfanget av uavsluttede ordrer øker i et raskere tempo enn man har sett i Markits 14-årige PMI-historikk.

Også sterk ISM

Samtidig viser produksjonsindeksen fra Institute for Supply Management (ISM) et realt oppsving i aktiviteten ved fabrikkene i USA.

Indeksen viser 64,7 poeng for mars, mot 60,8 poeng måneden før. Her var det ventet en måling på 61,3 poeng.

Oppgangen er den tiende på like mange måneder.

Også fra ISM pekes det på at mangelen på deler og råvarer som følge av coronapandemien, gjør at bedrifter og leverandører sliter med å innfri en stadig voksende etterspørsel.