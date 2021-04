«Månedens viktigste tall» overrasker

Arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) fra amerikanske myndigheter viser at 916.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i mars. Det er den sterkeste økningen på syv måneder.

På forhånd var det ventet at det ville bli skapt 647.000 nye jobber i mars.

Antall nye jobber i januar ble opprevidert fra 166.000 til 233.000, mens februar-tallene ble hevet fra 379.000 til 468.000.

Ledighetsraten i mars kom inn på 6,0 prosent, ned fra 6,2 prosent måneden før. Mars-tallene er også betydelig lavere enn siste topp i april 2020, men fortsatt 2,5 prosentpoeng høyere enn siste tall før coronapandemien (februar 2020).

Sektorforskjeller

Forbedringene i arbeidsmarkedet gjenspeiler ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics gjenopptakelsen av den økonomiske aktiviteten som ble innskrenket på grunn av coronapandemien.

I mars var det særlig sektorene «leisure and hospitality», offentlig og privat utdanning, samt bygg og anlegg, som trakk opp tallene.

«Leisure and hospitality» er en av de sektorene som har fått aller hardest medfart under pandemien, og er kritisk for at arbeidsmarkedet skal kunne gjenopprettes. Her ble det i mars skapt hele 280.000 nye jobber, hvorav barer og restauranter sto for 176.000 av disse, mens kunst, underholdning og rekreasjon bidro med 64.000 jobber.

Med stadig flere gjenåpnede skoler økte også antall ansatte innenfor utdanning, og totalt bidro lokale, statlige og private utdanningsinstitusjoner i mars med 190.000 flere jobber.

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid i USA var i mars opp 0,3 timer til 34,9 timer.

Svakere jobbtall

I motsetning til dagens rapport, som overrasket på oppsiden, skuffet gårsdagens jobbtall fra USA.

Ukestallene (jobless claims) viste at 719.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i perioden frem til og med 27. mars, ifølge USAs arbeidsdepartement.

Det var 61.000 flere enn uken før, og også flere enn konsensus på 680.000.