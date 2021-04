Stemningen har tatt seg voldsomt opp

Stemningen blant investorer i eurosonen har tatt seg voldsomt opp. Sentix' investortillitsindeks for april viser 13,1 poeng, opp fra 5,0 poeng måneden før. Ifølge Reuters var det på forhånd ventet en måling på 7,5 poeng.

Aprilnoteringen er den høyeste siden august 2018.

Ifølge Sentix er vurderingen av den nåværende situasjonen overraskende sterk. Her er noteringen minus 6,5, opp fra minus 19,3 måneden før.

I tillegg er de økonomiske forventningene i eurosonen på et rekordhøyt nivå, på 34,8 poeng.

Utviklingen forklares med raskere vaksinering på tvers av EU samt «massiv ekspansjon» i pengepolitikken. Samtidig pekes det på at nedstengningstiltak i ulike eurosoneland har «overraskende lite effekt» på den generelle økonomiske opphentingen.

Store forventninger

I Tyskland har vurderingen av den nåværende økonomiske situasjonen bedret seg i 11 strake måneder, og den ligger nå på det høyeste nivået siden januar i fjor – før coronakrisen.

I USA er vurderingen av nåværende situasjon på det sterkeste nivået siden februar i fjor. Samtidig ligger forventningene på et rekordhøyt nivå, som gir rekordnivå også for den samlede vurderingen over there.

Sentix' globale investortillitsindeks for april er på 26,8 poeng, det høyeste siden februar 2018.

Vurderingen av nåværende situasjon er på 16,3 poeng, det høyeste siden mai 2019, mens forventningsfaktoren oppgis til 37,7 poeng, som er ny all-time high.