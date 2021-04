Knalltallene som kan tvinge Feds hånd

Dollaren styrker seg noe i forkant av at Federal Reserve slipper referatet fra forrige rentemøte onsdag kveld norsk tid. Samtidig trekker amerikanske langrenter forsiktig ned.

«Dollaroptimistene tar en pustepause etter et sterkt rally i første kvartal. Høyere forventninger om et sterkt økonomisk oppsving i USA, samt økende inflasjon, setter spørsmålstegn ved Feds evne til å holde fast på sin ultralette pengepolitikk», skriver Oanda-analytiker Sophie Griffiths i en oppdatering onsdag.

Hun ser tilbake på den kraftige oppgangen i amerikanske langrenter i første kvartal.

«Men siden begynnelsen av det nye kvartalet har salgspresset i obligasjonsmarkedet avtatt, og renten på «10-åringen» er faktisk ned 4 prosent så langt denne måneden», fortsetter Griffiths.

Jakten på rentehint

Analytikeren synes det er interessant at fallet i langrentene kommer samtidig med knallsterke jobbtall.

«Fredagens arbeidsmarkedsrapport og tirsdagens rapport om ledige stillinger (JOLTS, red. anm) antyder at det arbeidsmarkedet i USA skaper jobber mye raskere enn først ventet. Fed har kontinuerlig sagt at arbeidsmarkedet må hente seg inn igjen før styringsrentene skal opp, og det begynner å se ut som at dette vil bli tidligere heller enn senere», skriver hun.

«Investorer vil granske dagens referat nøye for ethvert hint om at Fed kan starte med renteøkninger tidligere enn 2024», legger Oanda-analytikeren til.