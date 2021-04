– Kan utløse panikk i markedet

Høyt på denne ukens makroøkonomiske agenda finner vi tirsdagens inflasjonstall fra USA.

Konsensus peker mot 2,5 prosent faktisk inflasjon på årsbasis i mars, noe som vil være kraftig opp fra 1,7 prosent i februar. Kjerneinflasjonen ventes opp fra 1,3 til 1,5 prosent.

Frykter panikk i markedet

Investorer frykter et dramatisk oppsving i inflasjonen fremover, men Federal Reserve-sjefen Jerome Powell deler ikke denne frykten og tror ethvert hopp i konsumprisene vil bli kortvarig. Slappe inflasjonstall hittil har latt tvilen komme ham til gode, påpeker senioranalytiker Ipex Ozkardeskaya i Swissquote.

«Men gjør faktisk inflasjon et byks denne uken, kan det utløse panikk i markedet og tynge global risikoappetitt. Derfor heller risikoen i globale aksjer mot nedsiden i begynnelsen av denne uken», skriver hun i en oppdatering mandag.

«Jerome Powell vil snakke i dag og igjen senere denne uken for å gjenta – både før og etter inflasjonstallene – sin forsiktige holdning frem til millioner av arbeidsledige amerikanere finner seg nye jobber», fortsetter analytikeren.

Vekkes opp fra hypnose?

Federal Reserves kalender viser at Powell tirsdag, noen timer etter at tallene blir kjent, stiller til debatt hos Economic Club of Washington.

«Fed-sjefen har gjort en god jobb med å prente inn i investorenes hjerner at høy inflasjon ikke vil vare lenge nok til å kompromittere Feds gjennomsnittlige inflasjonsmål på 2,0 prosent, og at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for en for tidlig innstramning av pengepolitikken i USA», skriver Ozkardeskaya.

KNALLHARD DUE: USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Foto: Bloomberg

«Investorer er noe hypnotisert akkurat nå, men et solid inflasjonstall kan lette vekke dem opp fra den dype, hypnotiske tilstanden og utløse gevinstsikring på noen risikable aktiva. Hvis det skjer, vil amerikanske tech-aksjer havne på hoggestabben», heter det videre.

Frykter ny coronabølge

Global sjefstrateg Stephen Innes i Axi trekker i sine oppdateringer frem et intervju Powell har gjort med CBS der han igjen benytter anledningen til å banke inn sitt forsiktige syn.

– Vi føler økonomien er i ferd med å gå inn i en fase med mye raskere vekst og en mye raskere sysselsetting, sa USAs sentralbanksjef i intervjuet.

Powell anser akkurat nå en ny spredning av coronaviruset som hovedrisikoen for amerikansk økonomi.

«Denne risikoen støtter, ifølge Powells syn, tanken om tung, pengepolitisk støtte. I en stadig lengre argumentasjonsrekke for å fortsette denne støtten, noterer Powell seg den varierende og ujevne naturen i gjeninnhentingen», skriver Innes.

«I det minste i kjernen av FOMC (Fed rentekomité, red. anm) ser hinderet for en mer aggressiv kommunikasjon ut til å være ganske høyt, spesielt før møtet 27.-28. april. Deretter, og etterhvert som makrotallene forbedres, vil det bli vanskeligere å holde på nedsiderisikoen», fortsetter sjefstrategen.