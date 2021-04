– Kina fyrer på alle sylindre

Ifølge tall sluppet av kinesiske myndigheter tirsdag viste Kinas handelsbalanse et overskudd på 13,8 milliarder dollar i mars, noe som var ned fra 20,0 milliarder dollar i samme måned i fjor.

Konsensus pekte mot et handelsoverskudd på 52,1 milliarder dollar. Ifølge global sjefstrateg Stephen Innes i Axi var dette første gang siden oktober at overskuddet ble lavere enn ventet.

Importen imponerte

Eksporten steg 30,6 prosent, og kom dermed inn under konsensus på 35,5 prosent. Importen spratt på sin side opp 38,1 prosent, noe som var godt over en forventet vekst på 23,3 prosent.

«Tallene sørger for eksepsjonell støy grunnet betydelige baseeffekter, men peker også mot et hjemlig oppsving som er gode nyheter for Kinas rebalansering og kanskje også et hint om en åpenhet til valutastyrkelse. Det er også godt nytt for eksportører til Kina», skriver Innes i en oppdatering tirsdag.

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda karakteriserer importen som den store overraskelsen. Importveksten var bred, men var størst innen stål, industrimetaller, olje og gass. I tillegg steg importen av både mekaniske/elektriske produkter og kjøtt over 25 prosent på årsbasis.

Importen fra Asia «imponerte» ved å stige over 25 prosent, og dette er ifølge analytikeren positivt for gjeninnhentingen i regionen.

– Fyrer på alle sylindre

Fra EU og USA løftet importen seg henholdsvis 32,3 og «massive» 66,3 prosent.

«Sistnevnte antyder at Kina prøver å ta igjen det tapte i forhold til kravene i handelsavtalen fra Trump-æraen. Umiddelbart er effekten negativ, men en nærmere titt på tallene viser at kaken kan skjæres begge veier», skriver Halley.

«På den ene siden kan eksporttallene bli sett på som et tegn på at tempoet i Kinas eksportledede gjeninnhenting er på sitt høyeste post corona. Importtallene antyder dog at både eksporten og hjemlig sektor fyrer på alle sylindre», fortsetter han.