Falt mer under påskenedstenging

NHOs ferskeste medlemsundersøkelse, tatt opp mellom 8. og 12. april, viser hvordan påskenedstengingen har slått ut for bedriftene. Halvparten av bedriftene har lavere omsetning enn normalt, og 21 prosent har under halvparten av normal omsetning.

Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum har denne andelen økt nesten uavbrutt siden i fjor sommer.

Et flertall har lavere omsetning enn forrige måned. Lyspunktet er nå at et lite flertall forventer bedring kommende kvartal. Det er også en liten overvekt av bedriftene som karakteriserer situasjonen som «god» i en eller annen forstand.

Over ett år

Ved tidligere medlemsundersøkelser har NHO sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I og med at det nå er over ett år siden pandemitiltakene ble innført, spørres det nå i stedet om sammenligninger med en normalsituasjon.

Bare 2 prosent av bedriftene har benyttet seg av lønnsstøtteordningen, mens 11 prosent varsler at de vil bruke den.

Mange av de øvrige bedriftene har for lite omsetningsfall, og faller dermed utenom ordningen.