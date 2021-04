USA-tall bare halvparten så gode som ventet

Den totale industriproduksjonen i USA økte i mars med 1,4 prosent, viser nye tall fra føderale statistikkmyndigheter.

Ifølge Trading Economics var konsensus på forhånd en oppgang på 2,8 prosent.

I februar var industriproduksjonen ned 2,2 prosent fra måneden før, den største nedgangen siden rekordfallet på 12,7 prosent i april i fjor, viste foreløpige tall for en måned siden. Da ble industrien kraftig påvirket av tøft vær. Det reviderte tallet for februar viser nå et fall på 2,6 prosent.

Stadig under førkrisenivå

På årsbasis var den samlede industriproduksjonen 1,0 prosent opp. Den er imidlertid 3,4 prosent under nivået før februar 2020, før coronakrisen slo inn.

Kapasitetsutnyttelsen i industrien oppgis til 74,4 prosent, en oppgang på 1,0 prosentpoeng fra februar. Dette er 5,2 prosentpoeng under det langsiktige gjennomsnittet.