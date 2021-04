Skyver på 5 mrd. i gjeld

Til nå har norske bedrifter utsatt innbetaling av skatter og avgifter for nær 5 milliarder kroner på grunn av coronapandemien.

Gjenåpningen kommer nå trolig senere enn ventet på grunn av nye mutasjoner og vaksineforsinkelser. Derfor utsetter og forlenger Finansdepartementet fristene for skattekravene.

Departementet foreslår nå at innbetalingen ikke starter før etter oktober i år, og at avdragsperioden økes fra 6 til 12 måneder.

Mest moms

Når bedriftene får noe bedre tid på å betale sin skattegjeld, blir det lettere å håndtere løpende skatte- og avgiftskrav parallelt, forklarer departementet i sin pressemelding.

For skatteprovenyet i 2021 betyr den utsatte fristen 150 millioner kroner i provenytap.

Halvveis i mars var det totalt 4,8 milliarder kroner i utsatte skatter og avgifter. Merverdiavgift alene står for nesten 80 prosent av dette, mens 10 prosent er arbeidsgiveravgift.

Byggefagene dominerer

Byggebransjen og varehandel er bransjene som i størst grad har valgt å skyve på skatter og avgifter. Begge bransjene nærmer seg nå 1 milliard kroner hver i skattegjeld.

I industrien er gjennomsnittlig beløp pr. bedrift høyest, med 1,1 millioner kroner.

Utsatt moms

Samlet utsatte mva (mill. kr.) Antall bedrifter Beløp pr. bedrift (kr) Corona-tilskudd (mill. kr.) Byggebransjen 880 1.151 800.000 320 Varehandel 820 1.390 600.000 1.220 Faglig tjenesteyting 540 749 700.000 1.370 Forrretningsmessig tjenesteyting 450 446 1.000.000 960 Industri 320 301 1.100.000 1.020 Overnatting, servering 190 825 200.000 2.650.000 Totalt 3.780 6.349 - 12.340 Pr. 15. mars. Kilde: Finansdepartementet

Det betyr at industribedriftene fra og med november og det neste året skal betale løpende skatter og avgifter og i tillegg kvitte seg med skattegjelden på 1,1 millioner kroner.

I tillegg må bedriftene betale 8 prosent forsinkelsesrente på skattene og avgiftene som er utsatt.

Hovedregelen er nå at bedriftene kan utsette skatter og avgifter som påløper frem til 30. juni i år. For moms gjelder utsettelsen avgift frem til 12. april.

Lite hotell og restaurant

I de hardest coronarammede bransjene, hoteller og restauranter, er beløpene pr. bedrift små, i gjennomsnitt 200.000 kroner. Det skyldes at omsetnings- og aktivitetsfallet har vært stort og permitteringene omfattende, og at det derfor ikke har vært grunnlag for betaling av merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift.

Til gjengjeld er dette bransjen hvor støttebeløpene samlet har vært klart størst. Det gjelder ikke minst over kontantstøtteordningen.