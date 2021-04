Mener boligmarkedet er i en boble

Den amerikanske eiendomsinvestoren Jeff Greene tjente en formue på å shorte subprime-lån under finanskrisen. Fredag sa han til CNBC at han tror boligmarkedet for øyeblikket er i en boble.

– Absolutt. Jeg tror vi er i en altomfattende boble. Hvor lenge vil den vare? Det kommer an på hvor lenge du holder kranen åpen, sa Jeff Greene på Power Lunch.

– Det er så mye penger på balansen til bedrifter, og folk balanse har drevet opp priser på alt. Men på et tidspunkt må dette stoppe.

Tror på høyere renter

Boligmarkedet har vært en av de sterkeste delene av den amerikanske økonomien under pandemien, til tross for høy arbeidsledighet og lavkonjunktur.

– Når du ser prisene stige så mye, må du spørre deg selv: Hvorfor skjedde dette? Mitt syn er at det skjedde 80 prosent på grunn av den ekstraordinære mengden likviditet inn i økonomien og 20 prosent på grunn av det fundamentale, sa Greene, og fortsatte:

– Jeg tror vi vil få en inflasjon som ingen greier å forutsi, og det må føre til mye høyere renter, som vil bremse alle disse markedene.