– Rentefrykten har tatt en pause

Amerikanske langrenter steg kraftig i første kvartal, nærmere bestemt med 81 basispunkter. Men siden har trenden snudd.

«10-års statsrente i USA falt med 8 basispunkter i løpet av forrige uke. Så langt i april har rentene falt med 15 basispunkter. Norske tiårs swaprenter har falt tilsvarende. Dermed kan det se ut til at frykten for en inflasjonsdrevet langrenteoppgang har tatt en pause», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i mandagens morgenrapport.

Han skynder seg likevel å legge til at renteoppgangen i Tyskland fortsatte den siste uken med en oppgang på 3 basispunkter for 10-åringen, som så langt i april har steget 7 basispunkter.

Tatt nok høyde?

«I rentene generelt ligger det nok innbakt forventninger om økt inflasjon, men det er usikkert om markedene har tatt nok høyde for prisoppgangen som kan komme i kjølvannet av gjenåpningene av økonomiene», fortsetter Aamdal.

Han viser til at husholdninger i mange land har økt sparingen markert, ettersom nedstengning av økonomier har innskrenket forbruksmulighetene kraftig innskrenket.

«Gjenåpningen i Storbritannia tyder på at det er en del oppdemmet etterspørsel. Når dette får utløp, vil aktiviteten raskt kunne ta seg opp. Da er det også en risiko for at prisene øker, ikke minst for at butikkene skal kunne hente inn litt av kostnadene ved smittevernstiltak og lav aktivitet det siste året», skriver seniorøkonomen videre.