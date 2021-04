IMF vil ha økt boligbygging

– Derfor vil vi heller anbefale å bruke andre tiltak på tilbuds- og etterspørselssiden. Vi anbefaler å se på regulering av arealer, på rentefradragene og på makrotilsyn, sier Dohlman.

Ekstern finanskomité

IMF mener at Norge står overfor tiår med tøffe valg rundt oljepengebruken. Økte eldrerelaterte utgifter og synkende oljeinntekter fra midten av 2020-årene krever at utgiftene over statsbudsjettet vurderes kritisk.

IMF anbefaler at en ekstern komite vurderer statsbudsjettets utgifter.

– Dette er noe man har i andre europeiske land. Norge er blant de to, tre landene med høyest utgifter over statsbudsjettet, og det var til og med før pandemien, sier Dohlman.



Han viser til hvordan «ostehøvelkuttene», også kalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, over statsbudsjettet er et grovt virkemiddel, og anbefaler at man i stedet ser konkret på hver post.

– Handlingsregelen er riktig, både på kort og lang sikt, men Norge bør se nøyere på om man får ut det man ønsker av de ulike utgiftene.

Sykepenge- og uføretrygdordningene må strammes inn, moms-systemet må reformeres ved at unntak og særavgiftssatser fjernes og yrkesdeltakelsen må opp, mener IMF.

– Ikke varig skadet

Norsk fastlands-BNP vil i løpet av året komme over nivået før krisen, og ventes å vokse med omtrent samme tempo som det tidligere lå an til.

Det tyder på at de varige økonomiske skadene fra pandemien blir moderate, mener IMF.

Finanspolitikken i 2021 er rimelig godt tilpasset situasjonen, men stimulansen må trappes ned og bli mer målrettet, mener IMF.

Også i år vil oljepengebruken overstige handlingsregelens 3 prosent, men med mindre enn i 2020. De automatiske stabilisatorene i statsbudsjettet vil av seg selv ta ned oljepengebruken og dempe den finanspolitiske stimulansen.

«Så fort coronakrisen er tilbakelagt, vil det være riktig å vende tilbake til en nøytral finanspolitikk», mener IMF. Da er det også på tide å rette fokus mer mot de langsiktige utfordringene.

Bankene ser ut til å ha klart seg godt, men er sårbare på grunn av høy gjeld i husholdningene og stor eksponering mot næringseiendom. IMF advarer om at etterspørselen etter kontorer, butikklokaler og hotelleiendom kan forbli lav lenge.