– Har ikke råd til å vekke haukene

Økonomer og analytikere verden over uttrykker spenning rundt hvordan inflasjonen vil utvikle seg fremover. Blant disse er sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

«Nå som gjeninnhentingen er i gang i flere land, ikke minst i USA som er i tet på både vaksineutrulling og tilførsel av finanspolitiske stimulanser, ser vi tendenser som kan bidra til økt inflasjonstrykk. Fraktpriser og råvarepriser har økt, og det meldes om betydelig knapphet på halvledere som inngår i mange forbrukerrelaterte elektroniske produkter, inklusive biler», skriver hun i tirsdagens morgenrapport.

Den pågående resultatsesongen viser ifølge Haugland også konkrete tegn til at inflasjonen er på vei.

«Flere store amerikanske selskaper varsler at de planlegger å øke prisene ut mot forbrukerne, for å kompensere for økte råvarekostnader», fortsetter hun, og viser til en Financial Times-artikkel med slike budskap fra navn som Coca Cola, Whirlpool, Procter & Gamble og Kimberly-Clark.

– Skapte litt bruduljer

Økte inflasjonsforventninger sendte renten på amerikanske statsobligasjoner markant opp de første månedene av 2020, men «10-åringen» har kommet noe ned etter toppen på 1,74 prosent nådd 31. mars. Tirsdag ligger den på 1,57 prosent.