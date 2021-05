Klart veksthopp utløser Norges Bank-heving

Aktiviteten i norsk økonomi var lavere første kvartal enn hva DNB Markets så for seg i januar, og smittevernstiltakene ble strammet ytterligere til.

Men nå er smitteratene på vei ned og vaksinedekningen økes gradvis, samtidig som smittevernsrestriksjonene ventes å bli gradvis redusert over de neste månedene.

«Det vil bidra til en tydelig gjeninnhenting gjennom andre kvartal og inn i tredje kvartal. Dette vil legge grunnlaget for at Norges Bank mot slutten av året kan starte prosessen med å heve renten mot et mer normalt nivå,» skriver DNB Markets i sine oppdaterte prognoser onsdag.

DNB Markets venter at Norges Bank hever renten i desember, men anser en eventuell septemberheving som nesten like sannsynlig, gitt økt aktivitet og gradvis fallende arbeidsledighet gjennom sommeren.

«Som sådan er våre prognoser og vurdering av rentehevingssyklusen i stor grad på linje med Norges Banks guiding,» fastslår DNB-økonomene.

Med ytterligere to rentehevinger i 2022 og to i 2023 vil Norges Bank i løpet av et par år har hevet renten fra null til 1,25 prosent, ifølge DNB Markets' prognoser.

«Vi tror at en sterkere norsk krone, tregere gjeninnhenting i arbeidsmarkeder og utsikter for lav inflasjon vil dempe Norges Banks vilje til å heve renten raskt.»

BNP i Fastlands-Norge falt 0,7 prosent i første kvartal fra kvartalet før, anslår DNB, som nedjusterer vekstanslaget for hele 2021 forsiktig ned til 3,7 prosent fra 3,8 prosent. Siden veksten mot slutten av fjoråret var litt sterkere enn tidligere antatt, kommer imidlertid veksten fra et noe høyere nivå.

I 2022 stiger BNP med 3,5 prosent, spår DNB.

Andre sentralbanker er tregere

Norges Bank vil være først ute med å heve renten, venter sjeføkonom Kjersti Haugland.

«Med en økonomi som er mindre rammet enn de fleste, og et boligmarked som koker, venter vi at Norges Bank vil være først ute,» skriver hun.

Over sommeren vil Federal Reserve signalisere at tiden for å trappe ned takten i aktivakjøp nærmer seg, venter hun, og med det tilskynde til ytterligere oppgang i lange renter.

«Feds kjøp vil sannsynligvis bli trappet ned til null i løpet av 2022; etter det venter vi svært forsiktige rentehevinger (totalt 1 prosentpoeng i løpet av to år). Andre viktige sentralbanker ser ikke ut til å ha noen hast med å fjerne stimulanser.»