Venter ekspansiv pengepolitikk

Onsdagens makrohøydepunkt blir ifølge Handelsbanken Capital Markets rentemøte i Fed. Til tross for at markedet forventer at den amerikanske sentralbanken ikke skal røre pengepolitikken, er det knyttet en viss spenning til tonen til pressemeldingen fra Jerome Powell. Det skriver Handelsbanken i morgenrapporten onsdag.

I USA har over 40 prosent av den voksne befolkningen fått første vaksinedose, mens over 30 prosent er fullvaksinert.

Siden mars har det kommet ut sterke sysselsettingstall fra Statene, og detaljomsetningen har opplevd å få en markant oppsving etter at stimulansesjekkene ble sendt ut til befolkningen.

Første hevelse i 2023

Også innenfor tjenestesektoren har aktiviteten tatt seg opp, og kan vise til en sterk vekst i både transport- og restaurantnæringen.

Handelsbanken venter likevel at Fed vil gi klar beskjed om at det fortsatt er et stykke igjen til en normalisering og at pengepolitikken vil være ekspansiv fremover:

«Til tross for positive utsikter i det korte bildet, regner vi med at Fed vil gjenta at det er et godt stykke igjen til arbeidsmarkedet er i balanse, og at pengepolitikken i mellomtiden holdes svært ekspansiv», skriver meglerhuset i rapporten.



Handelsbanken venter første renteheving fra Fed mot slutten av 2023. Det er noe senere enn markedet ser ut til å forvente, men litt tidligere enn prognosene fra sentralbankens rentekomite legger til grunn.