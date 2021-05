Fed holder renten uendret

Den amerikanske sentralbanken annonserte onsdag at styringsrenten holdes på 0 til 0,25 prosent. Det var heller ikke ventet noen endringer i pengepolitikken.

Sentralbanken fortsetter å jobbe mot sine overordnede mål om et stabilt prisnivå og maksimal sysselsetting. Ledighetsnivået ligger nå på seks prosent.

Inflasjonen har økt, men den ligger stadig under inflasjonsmålet på to prosent over tid. Det innebærer at det tas sikte på en videre stigning i inflasjonen til et nivå som ligger moderat over inflasjonsmålet, for å kompensere for at den det siste året har ligget under målet.

Dermed fortsetter Sentralbanken å kjøpe amerikanske statsobligasjoner for 120 milliarder dollar i måneden. Det vil de også fortsette med helt til de ser en substansiell fremgang i den amerikanske økonomien, og inflasjonen over tid legger seg på to prosent.

Powell bemerket at den økonomiske bedringen fortsatt er "ujevn og langt fra fullført". Han bemerket at inflasjonspresset kan øke i løpet av de neste månedene.

Liten oppgang for den amerikanske tiåringen

Renten på den tiårige statsobligasjonen steg opp mot annonseringen, men faller i etterkant. Den ligger nå på 1,636 prosent.

Kursene på S&P 500, Nasdaq og Dow Jones stiger noe den første halvtimen etter offentliggjøringen.