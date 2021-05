Nye jobbtall fra USA overrasker

553.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 24. april, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er 6.000 flere enn uken før.

På forhånd var konsensus 528.000 nye ledige, ned 19.000 fra forrige uke, ifølge CNBC.

Dette er første gang siden uken som endte 14. mars i fjor at det blir rapportert under 600.000 nye arbeidssøkende to uker på rad.

Jobless claims-tallene for uken før viste 547.000 nye amerikanere som søker om ledighetstrygd. Den gang var det ventet at 617.000 nye skulle søke.

Fireukers glidende gjennomsnitt oppgis nå til 611.750 jobless claims. Dette er 44.000 færre enn snittet uken før.

Det er også det laveste nivået siden 14. mars i fjor, da det var helt nede i 225.500.