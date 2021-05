Forbrukertilliten stiger: – Er nå nærmest på et rekordhøyt nivå

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var 4,9 poeng i april, opp fra 2,1 poeng i mars, viser målingen til Opinion.

Indeksen ligger nå hele 18,3 poeng høyere enn CCI for april i fjor, og er nå nærmest på et rekordhøyt nivå.

– Etter et år preget av usikkerhet og pessimisme, spesielt i mars og april i fjor, passerte indeksen nullstreken i desember til et positivt nivå for første gang i 2020. I januar og februar i år lå den rundt nullpunktet, før den i mars styrket seg markant. Den utviklingen fortsetter videre i april, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Vesentlig styrking

Det er særlig to av indikatorene, landets økonomi og husholdningens økonomi om 12 måneder, som sammenlignet med i dag er vesentlig styrket.

– Denne økte optimisme på vegne av Norges økonomiske situasjon henger sammen med at stadig flere er og blir vaksinert og at mange enten har sett eller begynner å se slutten på coronasituasjonen med strenge restriksjoner for handels- og næringslivsaktører. For første gang på over ti år er det flere som tror på bedre tider for landets økonomi enn for egen økonomi, påpeker han.

Høidahl trekker også frem at kjøpsindeksen ofte går hånd i hånd med forbrukertillitsindeksen. Den sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder.

– Den samlede kjøpsindeksen er i april på sitt høyeste på fire år, og ikke siden juni 2019 er det flere som har sagt at de vil kjøpe flere større forbruksgoder de kommende 12 månedene, sammenlignet med de 12 siste månedene, sier han.