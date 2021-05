Kjøper 1.800 millioner daglig

Norges Bank holder sine daglige kronekjøp uendret i mai. Det betyr kjøp av 1,8 milliarder kroner daglig for Oljefondet for å muliggjøre blant annet overføringer til statsbudsjettet.

Det var ventet omtrent uendret tempo i kronekjøpene etter at disse økte fra 1,7 til 1,8 milliarder kroner måneden før.

En viktig grunn til eventuell endring i omfanget av disse kjøpene er om utgiftene på statsbudsjettet endrer seg. I praksis kan derfor kronekjøpene leses som et termometer for krisetiltakene under coronapandemien.

Doblet i vår

Våren 2020 økte de daglige kronekjøpene fra 500 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner. Så viste det seg at staten ikke brukte så mye som forventet, og kronekjøpene kom raskt ned.

Neste bølge kom i fjor høst, men kronekjøpene var allerede på et høyt nivå, så endringen i kronekjøpene uteble stort sett.

Norges Bank startet 2021 med kjøp for 800 millioner kroner daglig. Med nye nedstenginger som følge av mutasjoner, smittespredning og vaksineforsinkelser, kom også nye offentlige tiltak. Det ga først mer enn en dobling av kronekjøpene fra februar og så en liten økning til i mars.

Mer i revidert?

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets regner med å få nye signaler om kronekjøpene utover året når revidert nasjonalbudsjett publiseres 11. mai.

Nye signaler? Sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets, regner med å få pekepinn på videre kronekjøp i revidert. Foto: Iván Kverme

I perioder med fallende kronekurs har Norges Bank-kjøpene ofte dempet fallet. Nå er kronen på klart stigende trend, og det er derfor lite sannsynlig at nyheten om uendrede kronekjøp vil gi særlige kursutslag.