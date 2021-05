Innkjøpssjefindeksen DNB PMI falt 1,4 poeng

DNB PMI for april falt med 1,4 poeng til 59,1 poeng, sammenlignet reviderte 60,5 poeng i mars (60,4), ifølge TDN Direkt, som viser til en melding fra DNB og NIMA mandag.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting avtok med 2,9 prosent til 57,6. Det tyder på at den brede oppgangen i mars fortsatte i april, men noe mer avdempet, fremgår det.

Sysselsettingsindeksen falt med 0,8 poeng til 59,5 i april. Det er fortsatt svært høyt, poengteres det. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 4,2 poeng i april til rekordhøye 73,5. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel reflektere leveringsproblemer.

DNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.