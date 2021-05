Lysere utsikter for britene etter vellykket vaksineutrulling

Etter en vellykket utrulling av vaksinene er prosessen med å gjenåpne den britiske økonomien nå godt i gang. Planen som ble presentert i februar innebærer at de to siste trinnene sannsynligvis vil starte 17. mai og 21. juni.

Økonomien har også fått ytterligere støtte fra finanspolitikken. Ifølge DNB Markets viser makrodata allerede klare tegn på økonomisk forbedring, og meglerhuset tror at disse trendene vil fortsette de neste månedene.

Ikke behov for mer stimulanse

I begynnelsen av november utvidet Bank of England sitt program for kjøp av aktive med 150 milliarder pund, og har siden da latt pengeposisjonen sin stå uendret. DNB mener at det på grunn av den gunstige utviklingen med tanke på pandemien og økonomien betyr at det sannsynligvis ikke er behov for mer stimulans:

«Vi forventer derfor at sentralbanken vil opprettholde bankrenten på 0,1 prosent og at aktivakjøp fortsetter i dagens tempo for nå», skriver DNB Markets i en oppdatering mandag.



Lysere utsikter

DNB Markets tror den neste pengepolitiske rapporten vil være mer positiv enn den som ble presentert i februar, og mener at de allerede har sett forbedringer hos flere nøkkelindikatorer for økonomien.

Ifølge meglerhuset har forbrukerstemning og faktisk etterspørsel begynt å ta seg opp nylig, og industrielle ordrer har bedret seg. Sammen med den ekstra budsjettstimuleringen og svært lave smittenivåer, antyder dette en mer positiv utsikt for den samlede økonomien.

– Våre nylig oppdaterte prognoser indikerer at BNP vil øke med nesten 5 prosent på årsbasis i år, og enda litt mer i 2022, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.



Ifølge Magnussen har inflasjonen hold seg veldig lav. Men selv om vi sannsynligvis vil se noen oppadgående basiseffekter i løpet av våren, mener seniorøkonomen at det kan ta lang tid før inflasjonen går tilbake til 2 prosentsmålet.

Styret i Bank of England møtes torsdag 6. mai denne uken, og den pengepolitiske rapporten skal publiseres samtidig som protokollen fra møtet.