Vil investere enda spissere

– Vi har gitt våre innspill til Finansdepartementet, og har ikke hatt sterke synspunkter på forslaget. Med denne endringen vil vi kunne øke oppmerksomheten om eierskapsutøvelsen i de selskapene vi er investert, sier Øystein Olsen.

Protesterte

I disse innspillene protesterte imidlertid Norges Bank på departmentets påstand om at en slik slanking ville redusere kostnadene. Under høringen svarte Sanner på dette ved å vise til at trimmingen av referanseindeksen skal skje samtidig med at fondets geografiske tyngde flyttes i favør av USA, noe som gjør at transaksjonskostnadene blir mindre.

– Jo flere porteføljeendringer som gjennomføres samtidig, jo mer kostnadseffektivt kan det gjøres, bekrefter Tangen.

– Få ESG-vrakinger

«Heretter vil vi vurdere miljømessige og samfunnsmessige forhold ved selskapene på et tidligere tidspunkt. Det innebærer at vi vil la være å kjøpe enkelte selskaper selv om de blir inkludert i indeksen vi måles mot», sa Tangen under høringen.

– Også dette gjør vel at Oljefondet i mindre grad er indeksnært ved at det gjenspeiler hele verden av investerbare selskaper, i likhet med planen om å være mindre sektornøytrale?

– Ekskludering av selskaper av ESG-grunner vil skje i veldig liten skala. Jeg tror vi snakker om 302 selskaper siden 2012, så dette får veldig liten betydning for vårt investeringsunivers, sier Tangen.

– Det at vi ønsker å investere mindre sektornøytralt er også bare positivt, for det gir mer kapital til sektorene vi ønsker å være tyngre i.

Vil unngå tap

– Ser dere på ESG-fokuset som en offensiv strategi for å øke lønnsomheten, og ikke en defensiv strategi for å unngå tap?

– Det er samme ting. Å unngå tap er det samme som å tjene penger, sier Tangen.

– Ja, entydig. Dette gjør vi med fokus på vår avkastning, sier Olsen.

Under høringen viste Tangen til gode erfaringer med hjemmekontor under pandemien, og varslet at dette nå blir en permanent ordning i NBIM.

– Ja, det er annonsert internt. Vi legger opp til tre dager på kontoret, og to faste møtedager, med mulighet for de som ønsker å velge hjemmekontor de siste to dagene i uken, sier Tangen.

– Vi får se hvordan det går, men jeg tror det kan være veldig bra for folk.