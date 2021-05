Mener myndighetene gjør for lite for å få folk tilbake i arbeid

Bank of Israel mener at myndighetene må gjøre mer for å få folk tilbake i arbeid. Oppfordringen kommer etter at styret i sentralbanken uttrykte bekymring over arbeidsmarkedet og den langsomme innhentingen etter pandemien, skriver Reuters.

Mye av Israels økonomi har åpnet igjen, og det er ventet at utenlandsk turisme vil gradvis gjenopptas i løpet av mai, likevel fortsetter arbeidsledigheten å være på et høyere nivå enn den var før coronautbruddet.

BNP falt 2,6 prosent i fjor

Statistikk fra Israels statistikkbyrå viste mandag at arbeidsledigheten har falt fra en 8,9 prosent i mars til 8 prosent i april. Dette gjorde at 5 av 6 i styret til sentralbanken stemte for å holde renten på 0,1 prosent den 19. april. Den siste personen i styret stemte for å sette ned renten til 0,0 prosent, med henvisning den høye arbeidsledigheten.

Det er ventet at Israel vil få en BNP-vekst på 6 prosent i år, etter at økonomien krympet med 2,6 prosent i fjor. Veksten vil komme hovedsakelig på grunn av landets suksess med få vaksinert store deler av befolkningen mot covid-19.

Regjeringens politikk skaper ikke nok insentiver for at arbeidstakere kan komme tilbake til arbeidsmarkedet Bank of Israel

Sentralbankstyret bemerker at arbeidsgivere har store problemer med å få rekruttert arbeidstakere, spesielt i tjenestesektoren hvor restauranter og cafeer måtte holde stengt under pandemien og hvor staten har utvidet permitteringsordningene til gjorde ut juni.

Tror på lav inflasjon

– Det forventes en justeringsprosess mellom etterspørsel etter arbeid og tilbudet av arbeid, som kan vare i noen tid. Samtidig bemerket komiteen bekymringen for at regjeringens politikk ikke skaper nok insentiver for at arbeidstakere kan komme tilbake til arbeidsmarkedet, heter det i protokollen fra møtet i sentralbanken.

Et annet tema som ble diskutert på møtet var inflasjonen, som på årsbasis var på 0,2 prosent – første gang på et år at den er positiv. Her mener sentralbanken at det er for tidlig å si om dette bare er en midlertidig korreksjon eller om det er en følge av Israels politikk og økte råvarepriser. Sentralbanken vurderer likevel sannsynligheten for et hopp i inflasjonen som lav.

Analytikere som Reuters har vært i kontakt med tror at den israelske renten skal opp, men ikke før i 2022.