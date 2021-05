Stappfulle banker

Den tvungne sparingen siden coronaen brøt ut og de fleste tjenester ble umulig å konsumere har samlet gitt stappfulle innskuddskonti i norske banker.

For norske lønnsmottakere var innestående beløp i norske banker i februar i år 1.400 milliarder kroner, opp 125 milliarder kroner, 9,8 prosent, fra siste måned før coronaen, februar i fjor.

Dette er mer enn dobbelt så sterk vekst som de to foregående årene.

Dermed har konsumbegrensningene under coronapandemien i hvert fall gitt 60-70 milliarder kroner i økt likviditet, fritt tilgjengelig uten noen forsinkelse, når konsumet slippes fri igjen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets har tidligere anslått at husholdningene ufrivillig har måttet spare 10 prosent av sin disponible inntekt, penger som står klare til konsum så fort det blir «tillatt».

Dobbelt så sterk vekst

Den ekstra likviditeten er på ingen måte likt fordelt i Norge. I Møre og Romsdal og Innlandet er økningen ganske beskjeden, 5-6 prosent over det siste året.

I Viken er innskuddene økt med det dobbelte, over 12 prosent. Størst økning er det i Troms og Finnmark, hvor saldoen lønnsmottakerne har på sine innskuddskonti er økt med 14,9 prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets kan ikke se noen åpenbar grunn til at nettopp disse fylkene topper innskuddsveksten.

– Det er ikke så mye likt mellom disse fylkene.

Han tror derimot at den klare forskjellen i innskuddsveksten mellom fylkene i noen grad også kan gi ulikt tempo i konsumveksten utover året og i 2022.

– Med så sterk vekst i innskuddene, har innbyggerne her et større potensial for oppsving, sier Aamdal.

Brukt på bolig

Han understreker samtidig at innbyggerne i andre fylker kan ha spart på andre måter enn i form av bankinnskudd.

– I den grad folk har spart i form av boligkjøp eller har økt kjøpene av varige konsumgoder som hytter og biler, har de mindre igjen disponibelt til å øke konsumet mye.

Klare: Når feriereisene starter, er finnmarkingene klare med stappfulle innskuddskonti. Foto: NTB

Aamdal tror ikke at norske husholdninger vil konsumere opp alt de har spart ekstra det siste året.

– Vi tror at spareraten vil falle, trolig til under historisk sparing en periode, men at husholdningene vil beholde mye av det som er akkumulert i mersparing.

Dessuten er det i praksis ikke mulig «å ta igjen» mye av det tapte tjenestekonsumet.

– Du klipper deg ikke dobbelt så ofte fordi du ikke kunne gå til frisøren en periode.

Aamdal tror imidlertid at det kan bli flere, og trolig dyrere, utenlandsreiser en periode.