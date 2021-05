Fed-topp ser høyere inflasjon ut året

Sjefen for sentralbanken i New York og en av de øverste tjenestemennene i den amerikanske sentralbanken, John Williams, sier at inflasjonen vil overgå Feds inflasjonsmål på 2 prosent resten av året.

Selv om sentralbanksjefen tror på høy inflasjon i år, sier han samtidig at inflasjonen vil falle igjen når økonomien har kommet tilbake, melder MarketWatch. Williams sier at han tror inflasjonen vil komme ned til 2 prosent når verdensøkonomiene er for det meste åpne og den oppdemmede etterspørselen er blitt dekket.

– Det er viktig å ikke overreagere på denne volatiliteten i prisene som følge av det unike omstendighetene i pandemien og i stedet holde fokus på de underliggende trendene i inflasjon, sier Williams.

Mange forstyrrelser

Prisene på mange viktige deler og materialer har steget ganske mye i år på grunn av den raske styrkingen av den amerikanske økonomien, samtidig som det fortsatt er mange forstyrrelser i den globale forsyningskjeder som en følge av pandemien.

Blant annet halvledere, som brukes i både biler og elektroniske varer, har vært en mangelvare i år. Og Intel-sjefen Pat Gelsinger har kommet med en klar oppfordring til president Biden om at USA burde øke produksjonen av halvledere.

Til tross for høy etterspørsel har flere amerikanske produsenter blitt tvunget til å redusere produksjonen i april på grunn av mangler og høye priser. Og som et resultat har inflasjonen gått fra å være nær 0 prosent i fjor, til mer enn 2 prosent på årsbasis i april.

Fortsatt langt igjen

Ifølge MarketWatch insisterer derimot Fed på at økning i inflasjonen bare er midlertidig, og sier at de vil holde fast ved strategien deres.

Ifølge Williams må Fed fortsette å støtte den amerikanske økonomien til tross for økende inflasjon fordi USA fortsatt ikke er i nærheten av å komme seg fullstendig. Han legger til at det fortsatt mangler 8,5 millioner jobber, og at viktige segmenter i økonomien fortsatt er langt fra å ha hentet seg inn igjen.

– Selv om jeg er optimistisk om at økonomien nå går i riktig retning, har vi fortsatt en lang vei å gå for å oppnå en robust og full økonomisk helbredelse, sier Williams.