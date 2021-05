Finansministeren skremmer Wall Street

– Renten må kanskje oppjusteres noe, sa den amerikanske finansministeren Janet Yellen, ifølge CNBC tirsdag.

Siden det har de ledende indeksene på Wall Street falt. Dow Jones endte ned 0,26 prosent, mens S&P 500 falt 1,02 prosent. Verst gikk det med Nasdaq, som falt med 2,32 prosent.

Overoppheting kan bli et problem

For å unngå at den spirende økonomiske veksten i USA fører til en overoppheting av økonomien, anerkjenner Yellen at renten muligens må settes opp. Hun bemerket at det i så tilfelle er snakk om beskjedne oppjusteringer. Hun viste til at de statlige utgiftene har økt med flere billioner og øker risikoen for overoppheting.

– Dette er investeringer økonomien vår trenger for å være konkurransedyktig og produktiv. Jeg tror økonomien vår vil vokse raskere på grunn av dem, sa den tidligere sentralbanksjefen.

Til tross for at den amerikanske økonomien opplever sin raskeste vekst har den amerikanske sentralbanken holdt styringsrenten nær null i over et år. Den har lovet å holde frem med en stimulerende rente til økonomien har gjort betydelige fremskritt og man ser at gjennomsnittlig inflasjon ligger på 2 prosent over lengre tid.

John Williams, sjef for New Yorks sentralbank, sier at inflasjonen vil overgå inflasjonsmålet på 2 prosent resten av året.

Siden pandemien for alvor brøt ut for et år siden har den amerikanske kongressen allokert 5,3 billioner dollar, for å stimulere økonomien. Det har ført til et budsjettunderskudd på over tre billioner i 2020.