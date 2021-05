Synkende konkurstrend i hele Norden

Det er så langt ikke tegn til noen konkursbølge i noe nordisk land, mener analyseselskapet Experian. Sammen med Enento Group har Experian analysert konkurstallene i Norden.

Dermed ser tendensen gjennom det meste av det siste året, med overraskende lave konkurstall, ut til å fortsette også etter gjenåpningen, mener Experian.

I første kvartal i år var det en nedgang på mellom 19 prosent i Sverige og 32 prosent i Norge.

Danmark skiller seg ut med en vekst på hele 142 prosent, men det skyldes i stor grad forsinkelser i konkurshåndteringen, mener Experian. Over de siste 12 månedene til og med mars er tallet på konkurser ned 24 prosent i Norge.

OBS! Skatter

– Hva når utbetalte skatter og avgifter skal betales?

– Nå har norske bedrifter rundt 5 milliarder kroner i utsatte skatter og avgifter, som belastes med 8 prosent rente. Det er klart at dette vil gi økte konkurser, men vi venter en økning, og ingen konkursbølge, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian.

– Dessuten er fristen for tilbakebetalingen nylig forlenget med seks måneder, og vi ser ikke bort fra at det vil bli vist smidighet også fremover for å hindre at bedrifter som var levedyktige før pandemien også står på beina etter pandemien.

Kristiansen tror økningen i konkurstallene også vil avhenge av hvor brått og tidlig øvrige støtteordninger avvikles.

Skifte i april?

Finansavisen omtalte nylig Bisnodes konkurstall for april, som viste 22 prosents økning fra samme måned året før.

– Dette er den første måneden med økning på over ett år, og vi må se flere tall før vi kan slå fast at det er en trend, mener Kristiansen.

– Vi må også huske at april for ett år siden var preget av veldig få konkurser. April 2020 var den første måneden etter at pandemien kom til Norge. Samtidig har vi altså ventet at tallene vil øke, men ikke dramatisk raskt.

Sterkt for bygg

– Til nå har vi vært spente på juli, den tidligere fristen for tilbakebetaling av skatter og avgifter, men dette tidspunktet er skjøvet ut i tid. I april ser vi særlig økte konkurstall for bygg- og anleggsbransjen, som tradisjonelt har stått for rundt en fjerdedel av konkursene, så det kan være en pekepinn på en mer varig økning.

Kristiansen viser samtidig til at bygg og anlegg har klart seg godt gjennom pandemien.

– Når folk sluttet å bruke penger på hotell og restaurant, brukte de mye på renovasjoner og små byggeoppdrag, så bygg og anlegg har faktisk hatt et godt år.

– Her sammenligner dere tallene for de nordiske landene. Hvem vinner nordisk mesterskap?

– Hele Norden har klart seg veldig godt sammenlignet med øvrige Europa. Tallene viser at Norge har klart seg best i Norden, men det er viktig å huske på at de ulike landene har hatt ulike støtteordninger, så jeg er ikke lysten på å kåre en nordisk mester.