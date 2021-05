Norges Bank mener at «utviklingen i boligmarkedet har vært om lag som anslått i marsrapporten», men har likevel fanget opp at «boligprisene falt litt i april etter flere måneder med sterk vekst».

Smittetall

På forhånd var seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets spent på Norges Banks vurdering av vaksinetempoet og tempoet i gjenåpningen.

«Norges Bank forventer en gradvis lettelse ettersom smittetallene forventes å synke og vaksinedekningen øker. Vi mener dette er rimelige forventninger», skriver Aamdal i en forhåndsomtale.

Torsdag viser imidlertid Norges Bank til lavere BNP-vekst inn i 2021, og til videre fall gjennom våren på grunn av nye nedstenginger. Dessuten er konsumet svakere enn ventet.

I sum har strengere smitteverntiltak dempet veksten og gitt høyere ledighet enn ventet.

Norges Bank viser til drahjelpen amerikansk økonomi gir verden, men også til at gjenåpningen er forsinket i Europa: «Flere land i euroområdet har derimot strammet inn eller forlenget smitteverntiltakene de siste ukene, noe som demper veksten på kort sikt», heter det i komiteens vurderinger.

Hindre høy ledighet

Ved marsmøtet understreket Norges Bank den store usikkerheten om oppsvinget, og at lave renter bidrar til å hindre at ledigheten forblir høy.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener at Norges Bank gjorde det eneste fornuftige, ved å vente og se om rentehevingen passer best i september eller desember.

Hun og Aamdal viser til at sentralbanksjef Øystein Olsen overfor Finansavisen i mars omtalte september som like sannsynlig som desember. Selv venter Due-Andresen og Aamdal at rentehevingen først kommer i desember.

Nordea Markets venter derimot fortsatt en heving i september. Makroøkonom Dane Cekov biter seg merke i at Norges Bank ikke lenger omtaler usikkerheten om gjeninnhentingen som «stor».

Kan gi hint

Selv om det er sjelden kost med nye og klare signaler ved mellommøtene, har det hendt. Ved mellommøtet i august 2019 innførte Norges Bank skillet mellom «den nærmeste tiden» og «fremover». Dette ble korrekt oppfattet av analytikerne som et varsel om at renten ved rentemøtet i september ville bli hevet, men at det deretter var duket for uendret rente.

Mer generelt: «Den nærmeste tiden» betyr dermed «neste rentemøte», mens «fremover» betyr alt som kommer etter det nærmeste rentemøtet.