Andreassen: En renteheving i år gjør mer skade enn gavn

Norges Bank holdt styringsrenten som ventet uendret på null prosent, torsdag.

Slik banken vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ikke behov

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, mener imidlertid at norsk økonomi ikke har behov for en renteheving i år.

– Gjenåpning kommer gradvis, og vi må nok regne med små og store nedstenginger rundt omkring i Norge av hensyn til smittevern også neste år, sier Andreassen til Finansavisen.

Han peker også på at lønnsoppgjøret gir reallønnsnedgang, noe som over tid virker deflatorisk, både næringseiendom- og boligpriser flater ut, samtidig som kronekursen har styrket seg med om lag syv prosent siden 4. kvartal.

– En trend Norges Bank ikke må oppmuntre, sier sjeføkonomen, som videre påpeker at de nye AKU-tallene viser fem prosent ledighet.

– Det er altfor høyt, sier Andreassen og konkluderer:

– Nei, en renteheving i år gjør mer skade enn gavn.

Som ventet

Norges Bank viser ifølge pressemeldingen torsdag til at utviklingen i vår har vært slik sentralbanken ventet.

«Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året», heter det.