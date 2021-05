Boligprisene avgjør tempoet

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent. Utfallet av rentemøtet torsdag var fullstendig som ventet.

«Det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året», mener Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kjøligere boligmarked

Onsdag bekreftet også apriltallene at boligmarkedet er kjøligere. I Oslo er prisene ned 1,8 prosent over de siste to månedene.

Dette har ikke påvirket Norges Bank til nå. Den pengepolitiske komiteen legger tvert imot vekt på at «boligprisene har steget markert siden i fjor vår».

Norges Bank mener at «utviklingen i boligmarkedet har vært om lag som anslått i marsrapporten», men har likevel fanget opp at «boligprisene falt litt i april etter flere måneder med sterk vekst».

Normalisering demper boligprisene

Under Stortingshøringen om finansmarkedsmeldingen torsdag, viste sentralbanksjef Øystein Olsen til at coronapandemien i seg selv har bidratt til boligprisveksten det siste året, ved at husholdningenes pengebruk er vridd.

– Da vil normaliseringen i seg selv bidra til å dempe boligprisveksten?