– Bare kjøp kryptovaluta hvis du er villig til å tape alle pengene dine

Digitale valuter som bitcoin har steget kraftig i år, spesielt etter Tesla begynte å godta betaling i den formen. Men ikke alle er like overbeviste, og torsdag ga Storbritannias sentralbanksjef Andrew Bailey uttrykk for det.

– De har ingen egenverdi. Det betyr ikke å si at folk ikke setter verdi på dem, fordi de kan ha ekstern verdi. Men de har ingen egenverdi, sier han og legger til:

– Jeg kommer til å se dette rett ut: Bare kjøp dem hvis du er villig til å tape alle pengene dine.



Finanstilsynet med lik advarsel

Ifølge CNBC er kommentarene fra Bailey forholdsvis like en advarsel finanstilsynet i Storbritannia, FCA, sendte ut i januar: «Å investere i kryptoeiendeler, eller investeringer og utlån knyttet til dem, innebærer generelt å ta svært høy risiko med investorens penger. Hvis forbrukerne investerer i denne typen produkter, bør de være forberedt på å miste alle pengene sine.»

Bailey, som var adm. direktør hos FCA fra 2016 til 2020, uttalte seg allerede i 2017 kritisk til kryptovaluta.

– Hvis du vil investere i bitcoin, vær forberedt på å miste alle pengene dine, sa han da.

Selv mange tungvektere har uttalt seg skeptiske til kryptovalutaer, har bitcoin steget med 90 prosent i år og det er flere sentralbanker som vurderer om de skal utstede sine egne digitale valutaer, skriver CNBC.

Senest i forrige måned lanserte Bank of England en felles arbeidsgruppe med finansdepartementet for å undersøke mulighetene for sentralbankens digitale valutaer. En slik valuta ville eksistere ved siden av kontanter og bankinnskudd i stedet for å erstatte dem, sier banken.