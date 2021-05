To tredjedeler venter økt omsetning

– Noe kan skyldes at effektene av gjenåpningen blir tregere eller mer varige. Tidevannet løfter og senker alle båtene, men jeg tror ikke at produksjonsgapet er helt lukket om et års tid.

Andelen optimister

Rogaland Vestland Agder Oslo Positive 58 57 55 54 Negative 42 43 45 46 Hovedindeks. Kilde: SR-Bank

– Med utsikter til økt aktivitet i hvert fall ett år frem, bør da penge- og finanspolitikken ikke bare normaliseres, men også stramme til?

– Renten skal jo opp forsiktig fra i høst og i Revidert nasjonalbudsjett til uken får vi sikkert se innstramming ved at noe av krisetiltakene nærmer seg avvikling, sier Knudsen.

– Spørsmålet er om det blir behov for aktivt å kjøle ned økonomien. I så fall tror jeg det vil skje gjennom renten, og ikke ved finanspolitisk innstramming.

Han tror oppsvinget kommer tidligere, og blir mer markert, enn de fleste hadde ventet.

– I tillegg kan det bli trangt i døren når mange offshoreprosjekter kommer mer eller mindre samtidig, fordi bedriftene vil utnytte de midlertidige tiltakene. Mange infrastrukturprosjekter er skjøvet på av ulike grunner, så også her kan det komme mye på kort tid, sier Knudsen.

– Det gjør i hvert fall at det blir mindre behov for finanspolitisk stimulans.

– Ikke overoptimisme

For inneværende kvartal venter 55 prosent å ansette flere (opp fra 51 prosent), mens hele 64 prosent tror på økt omsetning (opp fra 45 prosent).

Også på 12 måneders sikt er bedriftene på Sørvestlandet svært optimistiske. Hele to tredjedeler av bedriftene tror på økt omsetning. Nær 60 prosent planlegger økt bemanning og tror på økt lønnsomhet.

I sin bedriftsrundspørring spør Knudsen også hvordan bedriftene ser på konkurrentenes situasjon.

– Det er for å få en indikasjon på om det er overoptimisme. De fleste mannlige sjåfører vil normalt påstå at de kjører bedre enn gjennomsnittet, sier Knudsen.

– Det vanlige når man spør bedriftene er at de tror de selv vil gjøre det bedre enn gjennomsnittet. Nå svarer de at de tror konkurrentene vil gjøre det bedre, og det tolker jeg som et tegn på at de ikke er overoptimistiske.