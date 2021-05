Punsjbollen får stå – er det fare for hangover?

Fredagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA viste at 266.000 jobber ble skapt utenfor landbrukssektoren i april. Dette var langt under konsensus , men Wall Street reagerte likevel med markant oppgang og Dow Jones og S&P 500 steg til nye rekorder.

«Skuffende tall er ofte en indikasjon på at farten i økonomien ikke er like stor som antatt. For selskapene betyr det at inntjeningen muligens også vil skuffe fremover. Men Federal Reserve har lovet lave renter til sysselsettingen når sitt sanne potensial, og for tiden er det langt viktigere for risikable aktiva. Dermed nådde amerikanske aksjemarkeder nye toppnoteringer, med teknologiaksjer som vinnere siden renteutsiktene er viktigere for disse enn for andre», skriver valutastrateg Magne Østnor i mandagens morgenrapport fra DNB Markets.

Utslagene i lange USA-renter ble kortvarige, mens de kortere rentene falt 3-5 basispunkter. Dollaren har svekket seg, og EURUSD ligger mandag formiddag over 1,2160.

– Sysselsettingen tar seg opp

Østnor understreker likevel at vi ikke skal legge for mye i ett enkelt tall, og har identifisert indikatorer som tyder på at gjeninnhentingen fortsetter.

«Et poeng kan være at varemangelen begrenser produksjonen, og dermed jobbveksten. I industrien falt sysselsettingen i bilindustrien, som jo har problemer med deleleveranser på begge sider av Atlanterhavet. At gjennomsnittlig arbeidsuke økte og lønnsveksten steg kan understøtte et slikt argument. Dermed synes vi det er rimelig å legge til grunn at sysselsettingsveksten tar seg opp igjen fremover», fortsetter valutastrategen.