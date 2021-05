Nå er det god stemning i eurosonen

Stemningen blant investorer i eurosonen fortsetter å stige. For mai viser Sentix' investortillitsindeks 21,0 poeng – opp fra 13,1 poeng måneden før. En undersøkelse gjort av Reuters i forkant viste at man ventet at indeksen ville lande på 14,0 poeng.

21,0 poeng er den høyeste poengsummen siden mars 2018, og viser at investorer har høye forventninger og er optimistiske angående å skulle overvinne coronaviruset.

Også de økonomiske forventningene i eurosonen er på et rekordhøyt nivå, med 36,8 poeng. Opp fra 34,8 poeng i april, og det høyeste nivået siden mai 2019, ifølge Reuters.

– Den økonomiske situasjonen i eurosonen forseter å bli bedre. Og resesjonen som kom på grunn av coronaviruset er blitt beseiret, heter det i en uttalelse fra Sentix.

I alt deltok 1.205 investorer i undersøkelsen som ble gjennomført mellom 6. og 8. mai.